Башлик відсторонив керівництво всіх головних управлінь Держгеокадастру

Про це повідомив пресцентр Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка відомства проводитиметься в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.

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Нагадаємо, Дениса Башлика призначили главою Держгеокадастру 20 листопада 2019 року.