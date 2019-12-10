Іноземні компанії контролюватимуть ремонт доріг в Україні, - радник прем'єра Голик

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Це різко зменшить кількість любителів обдурити долю і змусить їх навіть не дивитися в бік доріг. І це не останній "сюрприз". Будуть ще", - написав він у Facebook.

Цього тижня глава "Укравтодору" Олександр Кубрак провів зустріч з експертами австрійської iC consulenten і представниками служб автодоріг у Донецькій і Запорізькій областях. Головною темою розмови було залучення незалежних експертів з міжнародним досвідом до контролю за якістю робіт на українських дорогах.

Як повідомив сам Кубрак, поки сторони обговорюють можливість співпраці в рамках пілотного проєкту - на дорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь, роботи на якій завершилися недавно. В результаті "Укравтодор" планує отримати рекомендації і план дій щодо поліпшення контролю за виконаними роботами з урахуванням досвіду країн ЄС.

"Уже наступного року якість виконання всіх ключових дорожніх проєктів буде контролюватися незалежними міжнародними компаніями, експертиза яких визнана світом", - зазначив Кубрак.

Раніше Юрій Голик повідомив, що з наступного року всі дороги "Укравтодору" будуть ремонтуватися протягом одного року.