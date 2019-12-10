Помер українофоб і прихильник окупації Криму Лужков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Юрій Лужков обіймав пост мера Москви з 1992-го по 2010 рік.

Зазначимо, що Лужков був відомий антиукраїнськими заявами. Він закликав до анексії Криму за багато років до того, як Росія дійсно пішла на цей крок.

У 2001-му він заявив, що Україна "повинна визнати росіян державотворчою нацією". Потім підтримав силове захоплення Криму Росією, а до того відвідував півострів і дозволяв собі там антиукраїнські висловлювання. У 2008 і 2009 році він був оголошений персоною нон грата в Україні за висловлювання, які підривають територіальну цілісність України та її суверенітет.

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У 2014 році указом Володимира Путіна був нагороджений медаллю "За визволення Криму і Севастополя" з формулюванням "за особистий внесок у повернення Криму до Росії".

У 2016 році Лужков став довіреною особою кандидата в депутати від КПРФ адмірала Володимира Комоєдова, який очолив список комуністів по окупованому Криму, Севастополю і Калінінградській області.

У 2019 році Лужков говорив, що Севастополь "ніколи не належав Україні ні за законом, ні за міжнародним правом", і що Кремль "по-дурному, по п'яні єльцинській" щорічно платив Україні за право розміщення там ЧФ.