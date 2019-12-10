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10.12.19 13:01

Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава

Держава регулюватиме лише мову спілкування між громадянами і державою. У сферу персонального спілкування і релігії вона не втручається.

Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова на брифінгу.

"Нам потрібно консолідуватися навколо української мови. Вона має слугувати чинником об'єднання, а не розколу", - сказала вона.

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Реагувати на скарги щодо порушення мовного закону Монахова буде уповноважена лише через пів року, проте, за її словами, ознайомлюватиметься із ситуацією і отримуватиме звернення.

Наразі формується секретаріат омбудсмена.

Нагадаємо, Тетяна Монахова була призначена на посаду Уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада поточного року.

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