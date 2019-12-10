Від початку доби найманці РФ один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З 08:40 до 09:35 ворог випустив 6 мін калібру 82 мм, і вів вогонь із гранатометів і стрілецької зброї по наших захисниках у Лебединському. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння.

Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок цього обстрілу немає.

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, вчора внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.

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