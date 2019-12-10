Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

Про це вона сказала на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Монахова рекомендує почекати результатів слідства.

"Як людина, я дуже співчуваю цій трагедії. Але як політик я мушу зважувати формулювання. Бо якщо слідство доведе, що мотив був іншим, а я вже зробила заяву, то це відповідальність. Тому потрібно дочекатися результатів слідства", - зазначила вона.

Своє публічне нереагування на цю ситуацію Монахова пояснила тим, що фактично випала з інформаційного простору.

"Я зараз живу між двома містами - Києвом і Миколаєвом. Мої документи ще перебувають у Миколаєві, я приймаю сесію у студентів, передаю справи. І в Києві теж багато інформації. Тому пауза була суто технічною. До того ж мені довелося закрити сторінку на фейсбуці. Вона завжди була відкритою, тож з моменту оголошення моєї кандидатури почалися коментарі різного рівня адекватності. Я вирішила, що буде офіційна сторінка омбудсмена, яка буде відкрита для всіх. Там ми реагуватимемо миттєво", - заявила Монахова.

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Щодо гуманітарної роботи на Донбасі вона заявила: "Захист української мови може здійснюватися в різних формах. Популяризація має бути однією з них. Якщо проводити культурну, роз'яснювальну політику, особливо працювати з молоддю, робити соціальну рекламу, якісний український контент, то можна рухатися до людей і мотивувати їх змінювати ставлення до державної мови з негативного на нейтральне, а потім - на позитивне".

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.