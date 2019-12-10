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10.12.19 13:15

Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

Мовний омбудсмен Тетяна Монахова вважає передчасним стверджувати, що напад на Артема Мірошниченка, який від побоїв помер, було скоєно на ґрунті ненависті до української мови.

Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

Про це вона сказала на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Монахова рекомендує почекати результатів слідства.

"Як людина, я дуже співчуваю цій трагедії. Але як політик я мушу зважувати формулювання. Бо якщо слідство доведе, що мотив був іншим, а я вже зробила заяву, то це відповідальність. Тому потрібно дочекатися результатів слідства", - зазначила вона.

Своє публічне нереагування на цю ситуацію Монахова пояснила тим, що фактично випала з інформаційного простору.

"Я зараз живу між двома містами - Києвом і Миколаєвом. Мої документи ще перебувають у Миколаєві, я приймаю сесію у студентів, передаю справи. І в Києві теж багато інформації. Тому пауза була суто технічною. До того ж мені довелося закрити сторінку на фейсбуці. Вона завжди була відкритою, тож з моменту оголошення моєї кандидатури почалися коментарі різного рівня адекватності. Я вирішила, що буде офіційна сторінка омбудсмена, яка буде відкрита для всіх. Там ми реагуватимемо миттєво", - заявила Монахова.

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Щодо гуманітарної роботи на Донбасі вона заявила: "Захист української мови може здійснюватися в різних формах. Популяризація має бути однією з них. Якщо проводити культурну, роз'яснювальну політику, особливо працювати з молоддю, робити соціальну рекламу, якісний український контент, то можна рухатися до людей і мотивувати їх змінювати ставлення до державної мови з негативного на нейтральне, а потім - на позитивне".

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

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