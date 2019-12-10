Пропагандистська машина РФ геть-чисто виграла інформаційний раунд, - Ірина Геращенко про нормандський саміт

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Він (Путін. - Ред.) не дозволив обговорювати тему Криму і зробив все для того, щоб питання безпеки відійшли на другий план, по суті, відкладаючи завершення конфлікту. Війна не закінчиться завтра. Вона не завершиться швидко. Це його мета. Паризька зустріч ніяк не порушувала цей його наратив, як і його мантру про "нас там немає". І до того ж, російська пропагандистська машина геть-чисто виграла раунд інформаційний, пресслужба українського президента програла цей інфобій гібридної війни", - зазначила вона.

Також, за словами Геращенко, погано і те, що українська переговорна команда відійшла від ідеї дорожньої карти, де б крок за кроком повинні були зафіксувати питання безпеки, припинення вогню, виведення російської зброї і техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт

Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"