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10.12.19 13:26

Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що серед загиблих і постраждалих під час стрілянини в лікарні в Чехії не було українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

"За попередньою інформацією, громадян України серед загиблих і постраждалих немає", - написав він.

Раніше він повідомив, що консульство перевіряє, чи могли бути серед постраждалих громадяни України.

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Нагадаємо, вранці 10 грудня в університетській клініці чеського міста Острава чоловік застрелив шістьох осіб і поранив ще двох. Після цього він зник на сріблясто-сірому автомобілі Renault.

Пізніше стало відомо, що поліція провела спецоперацію із затримання можливого злочинця, але той застрелився, пустивши собі кулю в голову. Мотиви злочину поки невідомі.

Фотографії з місця події опублікувало агентство ЕРА.

Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 01
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 02
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 03
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 04
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 05
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 06
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 07
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 08
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 09
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 10
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 11
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 12

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