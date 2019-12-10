Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter .
"За попередньою інформацією, громадян України серед загиблих і постраждалих немає", - написав він.
Раніше він повідомив, що консульство перевіряє, чи могли бути серед постраждалих громадяни України.
Нагадаємо, вранці 10 грудня в університетській клініці чеського міста Острава чоловік застрелив шістьох осіб і поранив ще двох. Після цього він зник на сріблясто-сірому автомобілі Renault.
Пізніше стало відомо, що поліція провела спецоперацію із затримання можливого злочинця, але той застрелився, пустивши собі кулю в голову. Мотиви злочину поки невідомі.
Фотографії з місця події опублікувало агентство ЕРА.