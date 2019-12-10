Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.12.19 13:43

"Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13%

НАК "Нафтогаз України" знизив на грудень ціну на газ для населення і теплокомуненерго на 13% порівняно з ціною в листопаді - до 4,277 тис. грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів).

"Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13%

Про це повідомляється в пресрелізі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, становитиме 4277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року ", - йдеться в повідомленні.

"Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу. Цей рівень в поточних умовах не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 №293. Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті", - зазначили в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми домовилися продовжувати домовлятися", - Вітренко про газові переговори в Парижі

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100