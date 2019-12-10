Громадянина України затримали в Польщі: прийняв іслам і готував теракт, - Агентство внутрішньої безпеки

Громадянин України Максим С., який нещодавно прийняв іслам, обдумував вчинення теракту в торговому центрі в Пулавах (Люблінське воєводство), - вважають слідчі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Представник міністра координатора спецслужб Станіслав жарини у вівторок повідомив, що матеріали, зібрані слідчими з люблінської делегатури АВБ, дозволили затримати громадянина України 4 грудня.

Національна прокуратура в Любліні висунула йому обвинувачення, а суд підтримав клопотання про тримісячний арешт підозрюваного, - повідомила речниця Національної прокуратури прокурор Ева Бялік. Також вона зазначила, що українець Максим С. протягом двох місяців проживає у Польщі.

Повідомляється, що затриманий чоловік "своєю поведінкою у взаєминах з іншими викликав обґрунтовані побоювання, що він готується до здійснення експлозії вибухових матеріалів, що загрожують життю і здоров’ю багатьох осіб та майну у великих розмірах", - сказала Бялік.

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Підготовка полягала у співпраці з іншими особами радикальних релігійних поглядів, готовності здійснити теракт, який мав би полягати у підриві автомобіля та отриманні засобів – грошей та зброї. За такі дії чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Речник міністра координатора спецслужб сказав Польській прес-агенції, що зі слідства випливає, що чоловік обмірковував здійснити теракт з використанням автомобіля–пастки, вибухових матеріалів та вогнепальної зброї. "Замах щонайменше готувався з 1 жовтня у Пулавах та Варшаві", - повідомив речник.

"АВБ з’ясувала, що чоловік ознайомлювався з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав співробітникам та особам зі свого оточення", - пояснив Жарин.



Згідно з інформацією АВБ, за останні тижні чоловік прийняв іслам та нове ім’я – Мухамат, при цьому він сильно радикалізувався. "Перебуваючи у Варшаві, чоловік був у товаристві іноземців, які мають радикальний підхід до ісламу. Він мав близькі контакти з іноземцями, серед інших, з Таджикистану, а також з громадянами Російської Федерації чеченської національності", - повідомив речник.

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Підозрюваному висунули обвинувачення у підготовці дій, що загрожують життю та здоров’ю багатьох осіб і майну у великих розмірах, а також у погрозах, - випливає з інформації речника міністра координатора спецслужб.