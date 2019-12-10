18-річний хлопець влаштував бійку в барі на Одещині, а потім покусав поліцейських. Йому загрожує п'ять років в'язниці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільський відділ поліції в Одеській області.

Після опівночі наряд поліції охорони виїхав в один з барів міста, де спрацювала "тривожна кнопка". За словами працівників закладу, в залі відпочинку сталася бійка між двома відвідувачами. Побачивши людей у формі, призвідник бійки кинувся тікати. Коли поліцейські наздогнали молодика, він почав висловлювати у їх бік погрози про розправу та кинувся чинити фізичний опір, пошкодивши формений одяг. Щоб припинити незаконні дії правопорушника поліцейські були змушені застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби.

"Молодик не тільки не припинив незаконні дії, а й завдав поліцейським травми, покусавши їх за руки. Причиною такої поведінки хлопця, скоріше за все, стало алкогольне сп’яніння. В рамках провадження будуть встановлені всі обставини події і дана оцінка як діям правопорушника, так і самих правоохоронців. Зараз підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України до обрання запобіжного заходу", - прокоментував подію начальник Подільського ВП Олександр Ноздратенко.

Хлопцеві повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство).

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