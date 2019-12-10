Легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно, - Візіров

Якщо вивести цей бізнес із тіні, врегулювати його і контролювати належним чином, це піде на користь державі, впевнений експерт у сфері фінансів та держуправління Борис Візіров.

Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

Візіров вважає, що зараз необхідно знайти способи повернути гральний бізнес у рамки закону і стягувати належні податки, поповнюючи державну скарбницю.

"Необхідно не тільки врегулювати цю діяльність, але і вирішити суміжні проблеми - і соціальні, і корупцію в органах нагляду і в лавах правоохоронних органах. Держава також має забезпечити економічну і побутову безпеку бізнесу", - прокоментував Візіров.

За його словами, приблизні обороти грального бізнесу, який уже 10 років працює в тіні, можна оцінити в 2-3 мільярди доларів на рік. Але до 2009 року він працював за чітко прописаними ліцензійними умовами, а суми, що надходять до держбюджету від сплати таких ліцензій, обчислювалися 3-4 мільярдами гривень щорічно.

"За 10 років ми втратили набагато більше, ніж 40 мільярдів гривень доходу до держбюджету. Держава втратила робочі місця, систему контролю над цією сферою діяльності в цілому. Державі не вигідно втрачати контроль над такими прибутковими сферами", - підкреслив Візіров.

Він також зазначає, що зараз щодо легалізації гральних закладів є два законопроєкти - один від Кабміну, другий - альтернативний (депутатська ініціатива). У них передбачається розмістити гральні клуби у певних готелях.

Обмеження пропонується ввести за кількістю ліцензій на той чи інший вид діяльності. Визначено приблизні суми, які збираються стягувати з власників грального бізнесу.

Але, на думку Візірова, можна додати до цього ще один пункт - механізм контролю над гравцями. У світовій практиці це питання вирішують, через реєстрацію гравця перед допуском до ігрового залу. Реєстрація - це один із способів боротьби з незадекларованими доходами, відмиванням грошей і тіньовим оборотом.

Щодо ідеї створення окремих гральних зон за межами населених пунктів - так званих "лас-вегасів", то, вважає Візіров, вона має право на існування. Але є нюанси.

"Питання в тому, чи готова Україна в умовах конфлікту, анексії, нестабільної ситуації, відсутності безпеки виділити цілу зону для грального бізнесу? Спочатку потрібно створити там необхідну інфраструктуру: дороги, аеропорти ... поки в Україні немає територій з уже готовою інфраструктурою. Щоб у нас з'явилися великі оператори, нам потрібно облаштувати території. Тоді ми зможемо сказати, що ось, ми створили майданчик, а від вас чекаємо інвестицій на гральний заклад. І це великі гроші, мільярди", - резюмував Візіров.

Як повідомляли Українські Новини, без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс.