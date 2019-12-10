Пожежа в одеському коледжі: 12 загиблих, місцеперебування 4 осіб поки невідоме

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

Зазначається, що в Одесі відбулося перше засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в одеському коледжі.

"Станом на 10 грудня трагедія забрала життя 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб наразі невідоме, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати", - повідомили в МВС.

Завданням комісії є розслідувати причини трагедії в Одесі на всіх рівнях, ініціювати зміни законів, що стосуються пожежної безпеки, і змінити ставлення посадових осіб до питань безпеки.

Зазначається, що урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі до 20 грудня відзвітує перед Кабміном.

"Якщо в будь-якій будівлі перебувають люди, то не важливо, який це заклад, треба унеможливити ризики виникнення пожеж. Як міністерство, ми ініціюємо зміни до законів про посилення відповідальності за недотримання правил безпеки, це наша робота. Але коли особа, яка відповідає за питання пожежної безпеки, не виконує свою роботу, жодні закони не допоможуть", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив: "По-перше, існуючі вимоги законодавства передбачають планування та здійснення перевірок виключно суб’єктів господарювання, а не окремих приміщень, будівель, споруд у яких існує загроза виникнення пожеж. По-друге, у законодавстві відсутній механізм проведення перевірок працівниками ДСНС у разі безпідставного недопуску їх на об’єкти. Так, протягом 11 місяців поточного року із 56 000 планових та позапланових перевірок зазначеними прогалинами у законодавстві скористалися близько 20 000 підприємців, що складає понад 35 %".

У ДСНС зазначають, що штрафи за порушення пожежної безпеки - мізерні: від 34 до 170 гривень. У службі анонсували наміри повторно вносити на розгляд уряду і парламенту пакет законодавчих ініціатив.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.