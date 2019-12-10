На Донбасі існує проблема відсутності української мови в публічних сферах, - мовний омбудсмен Монахова

"Справді там (на Донбасі. - Ред.) існує проблема фактичної відсутності державної мови в тих публічних сферах, які передбачені законом, і очевидно, що ми будемо розробляти цілу стратегію гуманітарних, культурних заходів. Потрібно людей не лише штрафувати, це передбачено законом, але й мотивувати переходити на українську мову, вчити державну мову і застосовувати її там, де передбачено законом", - сказала вона на пресконференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується питання непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, то Монахова зазначила, що мовна політика, спрямована на людей, які там проживають, також необхідна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

"Ми зараз усіма засобами, які є в нашому арсеналі, транслюватимемо меседжі, звертатимемося, спілкуватимемося з цими людьми. Як тільки з'явиться юридична можливість, політична можливість, ми будемо залучати їх в україномовний простір", - додала вона.

На думку омбудсмена, українська мова має стати чинником об'єднання, а не розколу в суспільстві.