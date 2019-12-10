Ухвалена на "нормандському саміті" декларація виключає кримських татар з майбутнього обміну утримуваними особами, - Чубаров

Про це сказав Чубаров під час "Національної правозахисної неКонференції", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учорашнє комюніке, яке було підписано (за підсумками нормандського саміту. – Ред.), відкидає всіх кримських політичних в'язнів із обміну... так, як воно виписане", - сказав Чубаров.

"Я знаю, що переговори велися, я знаю, що намагалися... Але чи треба було його підписувати, з огляду на почуття сотень і сотень людей? Якщо більш ніж 100 політв'язнів із Криму - у них є рідні, діти, дружини, батьки. Це сотні людей", - сказав лідер Меджлісу.

За його словами, Меджліс уже отримує дзвінки від кримських татар.

"І ці люди кажуть: а ми хто для України, якщо нас там немає в цьому комюніке", - додав Чубаров.

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