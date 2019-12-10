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10.12.19 14:35

Формат "нормандських переговорів" може бути змінений, - Пєсков

Кремль не відкидає можливості зміни "нормандського формату".

Формат "нормандських переговорів" може бути змінений, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Россия", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Кремль не відкидає можливості зміни "нормандського формату", про який говорив Президент України Володимир Зеленський.

Однак, за словами Пєскова, "змінювати формат без узгодження з усіма учасниками неможливо і навряд чи це можна робити".

Зазначається, що на "нормандських переговорах" велика частина питань стосувалася позиції самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", які "представлені на переговорах не були".

"Без їхніх думок і врахування їхніх точок зору, а головне без контакту Києва з їхніми представниками - знайти рішення надто складно", - вважає Пєсков.

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