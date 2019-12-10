Федералізації України не буде, робота над імплементацією "формули Штайнмаєра" продовжиться, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, глава МЗС заявив, що передовсім йдеться про повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року, контроль над яким буде здійснювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за розширеним мандатом.

Крім того, очікується взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня.

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"План - завершити якомога швидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовилися про допуск Червоного хреста та інших гуманітарних організацій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, очікується подальше розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії розмежування.

"Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна", - підкреслив Пристайко.

"Місцеві вибори лише за українським законодавством та згідно з високими стандартами ОБСЄ. Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік. Наступна зустріч - за 4 місяці", - підсумував Пристайко.

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