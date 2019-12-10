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10.12.19 15:20

Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували

Поліцейські в Якутії знову затримали шамана Олександра Габишева. Кілька днів тому він почав другий похід на Москву з метою "вигнати Путіна".

Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про затримання повідомив координатор правозахисної організації "Правозащита Открытки" Олексій Прянишников.

"У вівторок Габишева і кількох його соратників було затримано на території Якутії. Для цього правоохоронці залучили кілька поліцейських екіпажів", - сказав Прянишников.

Він не уточнив, куди і навіщо везуть Габишева.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

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У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

8 грудня стало відомо, що Шаман Олександр Габишев відновив похід у Москву з Якутська, щоб провести "обряд вигнання Путіна".

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