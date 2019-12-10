Суд відправив під домашній арешт кримського єдинороса Кучерявого, затриманого під час поїздки по український закордонний паспорт

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку , встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій особою, яка є представником влади)

Слідчий суддя клопотання слідчого задовольнила і застосувала щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 6 лютого 2020 року.

Нагадаємо, про затримання контррозвідкою СБУ на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні між Кримом і Херсоном члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. На наступний день в СБУ повідомили, що Кучерявий прямував на материкову Україну по український закордонний паспорт.

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