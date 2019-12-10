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10.12.19 15:56

Серед держпідприємств Мінекономіки знайдено неіснуючі, - заступник міністра економіки Кухта

В Україні серед державних підприємств виявили неіснуючі.

Серед держпідприємств Мінекономіки знайдено неіснуючі, - заступник міністра економіки Кухта

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник міністра економіки Павло Кухта.

"Вчора передавали комісії Фонду держмайна понад 300 підприємств Мінекономіки і колишнього Мінагро. Три підприємства виявилися неіснуючими. Одне підприємство виявилося приватним. Тепер будемо розбиратися, як так взагалі може бути", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на цьому тижні передав на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином станом на кінець листопада передано вже 415 підприємств.

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Серед держпідприємств Мінекономіки знайдено неіснуючі, - заступник міністра економіки Кухта 01

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