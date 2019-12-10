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10.12.19 15:55

Це перший крок до досягнення політичного рішення, - Боррель про "нормандський саміт"

Європейський Союз привітав зусилля Німеччини та Франції щодо організації "нормандського саміту", який відбувся вчора в Парижі, і визначив досягнуті домовленості як перший крок до врегулювання кризових ситуацій в Україні.

Це перший крок до досягнення політичного рішення, - Боррель про "нормандський саміт"

Про це у вівторок у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром Франції з європейських і закордонних справ Жан-Івом Ле Дріану (Jean-Yves LE DRIAN) заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, трансляція якої велася на мультимедійному каналі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна була присутня під час нашої розмови. Ми привітали зусилля Франції та Німеччини в проведенні "нормандського саміту", які сприяли сталому припиненню вогню, розведенню сил і обміну ув'язненими. Це перший крок до досягнення політичного рішення, важливого для Європи, яка зацікавлена ​​в безпеці і стабільності на своїх східних кордонах", - зазначив Жозеп Боррель.

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