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10.12.19 16:16

На майно чиновниці ОП Кондзелі, яка попалася на хабарі, наклали арешт, - речниця САП Постолюк

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував нерухомість директорки департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі.

На майно чиновниці ОП Кондзелі, яка попалася на хабарі, наклали арешт, - речниця САП Постолюк

Про це РБК-Україна повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, суд наклав арешт на нерухомість підозрюваної. Водночас Постолюк не уточнила, яка саме нерухомість заарештована, проте на telegram-каналі НОВИНА UA зазначається, що під арешт потрапили квартири в Києві і Львові, земля, гроші, рахунки і автомобіль, який Кондзеля недавно придбала.

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На майно чиновниці ОП Кондзелі, яка попалася на хабарі, наклали арешт, - речниця САП Постолюк 01

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

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