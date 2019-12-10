"Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту

Як передає Цензор.НЕТ про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах. Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ. Вкотре наголошую, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий гачок — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план", - заявив політик.

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