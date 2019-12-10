Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, - посольство США в Україні про нормандський саміт

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо Україну з успішним самітом у нормандському форматі, що відновив участь глав держав у мирному процесі. Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", - йдеться в заяв еніі.

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