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10.12.19 16:33

Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, - посольство США в Україні про нормандський саміт

США вітають Україну з минулою зустріччю глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), відзначають її успіх і прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, - посольство США в Україні про нормандський саміт

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо Україну з успішним самітом у нормандському форматі, що відновив участь глав держав у мирному процесі. Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", - йдеться в заяв еніі.

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Закликаємо Росію поважати свої зобовязання, - посольство США в Україні про нормандський саміт 01

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