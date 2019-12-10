Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Двоє мешканців регіону протиправно зберігали спецбоєприпаси до автоматів і кулеметів Калашникова та снайперських гвинтівок СВД для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки серед представників кримінальних кіл", - повідомили в СБУ.
Оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації фігурантами справи 400 набоїв калібру 7,62 мм. Одразу після цього обох зловмисників було затримано правоохоронцями. Під час обшуків у помешканнях затриманих було вилучено ще п’ятсот одиниць боєприпасів до автоматичної зброї.
Тривають слідчо-оперативні дії за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Також перевіряється інформація щодо незаконного переправлення виявлених засобів ураження із зони проведення операції Об’єднаних сил.