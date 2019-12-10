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10.12.19 16:57

Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконний збут великих партій військових засобів ураження блокувала в Одеській області Служба безпеки України.

Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двоє мешканців регіону протиправно зберігали спецбоєприпаси до автоматів і кулеметів Калашникова та снайперських гвинтівок СВД для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки серед представників кримінальних кіл", - повідомили в СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації фігурантами справи 400 набоїв калібру 7,62 мм. Одразу після цього обох зловмисників було затримано правоохоронцями. Під час обшуків у помешканнях затриманих було вилучено ще п’ятсот одиниць боєприпасів до автоматичної зброї. 

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Тривають слідчо-оперативні дії за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також перевіряється інформація щодо незаконного переправлення виявлених засобів ураження із зони проведення операції Об’єднаних сил.

Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 01
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 02
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 03
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 04
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 05
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 06

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