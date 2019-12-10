Одеська ОДА виділить майже 3 млн грн для сімей постраждалих і загиблих під час пожежі в коледжі, - глава адміністрації Куций

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це сьогодні на брифінгу заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Підписано розпорядження про виділення майже 3 млн грн з Резервного фонду. Також мені відомо, що кошти також виділять з міського бюджету", - сказав Куций.

Крім того, він зазначив, що сьогодні на засіданні робочої групи комісії Кабінету міністрів з розслідування причин пожежі в коледжі розглядалося питання щодо виділення коштів з держбюджету.

Відповідаючи на запитання про відновлення зруйнованої через пожежу будівлі, Куций зазначив, що зараз тривають оперативно-рятувальні роботи, здійснюється розбирання завалів. За його словами, проблема відновлення будівлі буде вирішуватися пізніше - "колегіально".

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У прес-службі мерії Одеси УНІАН підтвердили, що постраждалим і сім'ям загиблих буде виділена матеріальна допомога з міського бюджету. При цьому в мерії відзначили, що для кожного потерпілого обсяг допомоги буде індивідуальним.





Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.