У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
3 обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік від Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кондрашевської Нової - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
- біля Шумів - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил:
- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік від Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
"Сьогодні, 10 грудня, втрат у результаті обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в штабі.