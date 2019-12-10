У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

3 обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік від Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Кондрашевської Нової - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

- біля Шумів - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

- двічі неподалік від Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

"Сьогодні, 10 грудня, втрат у результаті обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в штабі.

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