Прокурор на засіданні ВАКС оголосив обвинувальний акт у справі екс-глави НАЗК Корчак

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

За результатами підготовчого засідання суд вирішив почати розгляд зазначеної справи по суті.

Після чого, прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акта.

Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020.

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Нагадаємо, в 2016 році близька особа згаданого чиновника НАЗК придбала автомобіль за 544,39 тис. грн. Однак з'ясувалося, що фактично вказане майно перебувало в постійному користуванні посадової особи і її чоловіка.

З огляду на це, користування згаданим автомобілем має бути відображено в декларації за 2016 рік. Однак, ця інформація в декларації відсутня.

Дії посадової особи кваліфіковані за ст. 366-1 КК України"