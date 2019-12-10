Яценюк: "Президент не привіз новий "Будапешт". Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Яценюк написав у Фейсбуці, коментуючи підсумки "Нормандської зустрічі".

"Президент не привіз із Парижа новий Будапештський меморандум. Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа", - зазначив він.

"Президент поводився гідно", - написав він.

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Арсеній Яценюк наголосив на необхідності готуватися до наступного раунду переговорів: "Путін не відмовиться від своїх планів. Україна має бути готова їх зупиняти".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.