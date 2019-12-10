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10.12.19 19:24

Інформація про викрадення дитини на столичному Хрещатику не підтвердилася, - поліція

З дівчинкою, інформація про викрадення якої з'явилася раніше, все добре.

Інформація про викрадення дитини на столичному Хрещатику не підтвердилася, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 15:30 в Шевченківське управління поліції столиці надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хрещатик чоловіки посадили дитину в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. На місце події негайно прибули правоохоронці, щоб перевірити отриману інформацію. Співробітники карного розшуку встановили, що дитини ніхто не викрадав. У школу приїхали водій і охоронець сім'ї і забрали дівчинку, щоб відвезти її на заняття з плавання. В даний час дитина перебуває з охоронцем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Інформатор" повідомив, що дівчинку 12 років недалеко від школи №53 на Хрещатику забрали на авто чорного кольору. У Києві оголосили план "Перехоплення".

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