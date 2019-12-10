Винуватець смертельної ДТП у Харкові Дронов вніс перші 500 гривень із 3 мільйонів компенсацій потерпілим і постраждалим, - адвокат Матвєєва

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконавча служба отримала перші 500 грн від винного в резонансному ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова. Гроші підуть на погашення витрат виконавчої служби", - зазначила Матвєєва.

За її словами, перерахувань коштів на адресу потерпілих і постраждалих від винуватців ДТП ще не було.

"І це попри те, що по суду і Геннадій Дронов, і фігурант цієї справи Олена Зайцева мають виплатити за сукупними позовами всіх потерпілих і постраждалих як компенсацію моральної і фізичної шкоди понад 3 млн грн кожен". - пояснила адвокат.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення. Визнані винними в смертельний ДТП в центрі Харкова восени 2017 року також ще зобов'язані солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим.