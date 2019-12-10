Не кожен законопроєкт нашого депутата є позицією фракції, - Ткаченко про ініціативу Бужанського скасувати закон про мову

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати мають право реєструвати будь-які законопроєкти. В парламенті на це немає цензури. Але не кожен законопроєкт, зареєстрований депутатом від "Слуги народу", є позицією фракції і має розглядатися відповідним комітетом, у даному випадку, - з питань гуманітарної та інформаційної політики, який я очолюю", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що тексту законопроєкту він і його колеги-депутати ще не бачили, також немає його і на сайті Верховної Ради.

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"Офіційні висновки Венеціанської комісії щодо закону про мову розглядатимуться разом із Міністром культури, молоді і спорту, з Уповноваженим щодо захисту державної мови і це питання перебуватиме виключно в юридичній площині", - зазначив Ткаченко.

"Особисто - поспіх колеги в цьому чутливому питанні - не підтримую", - додав він.

За словами Ткаченка, позиція президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" полягає в тому, що мова більше ніколи не буде питанням, що розділяє Україну.

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"Всі попередні два десятиліття українці не змогли побудувати країну, про яку мріють, саме тому, що постійно сперечалися як про релігію, так про мову та історію. Ми перегортаємо цю сторінку і формуємо новий порядок денний, який об'єднає всіх. Це - сильна і багата, незалежна, європейська Україна, в якій комфортно і безпечно всім", - завершив Ткаченко.

Раніше у вівторок, 10 грудня стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що втратив чинність "на базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії".

6 грудня Венеціанська комісія розкритикувала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" як такий, що створює підставу для дискримінації національних меншин.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалила Верховна Рада VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.



