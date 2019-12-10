Трамп відповість на обвинувачення, висунуті конгресменами-демократами, в Сенаті, - речниця Грішем

З такою заявою виступила речниця глави Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент відреагує на ці фальшиві звинувачення в Сенаті й очікує бути повністю виправданим, оскільки він не зробив нічого поганого", - наголосила офіційний представник американського лідера.

Вона назвала оприлюднені у вівторок статті про імпічмент "безпідставними" та заявила, що це завдає шкоди американському народу. За її словами, американці очікують, що "обрані ними офіційні посадовці працюватимуть від їхнього імені для зміцнення нашої нації".

"Використання демократами телефонної розмови з українським президентом – зі стенограми, яку сам президент (Трамп – ред.) і оприлюднив – послужило приводом для цієї однопартійної, безпричинної та жалюгідної спроби повалення адміністрації Трампа та результатів виборів 2016 року", - заявила Гришем.

Нагадаємо, 10 грудня демократи в Палаті представників США висунули звинувачення президенту Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

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