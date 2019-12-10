ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського"

Інформацію про відкриття провадження інформагентству "Інтерфакс-Україна" підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно відкрито провадження за заявою за фактом можливого здійснення державної зради Порошенком під час підписання мінських угод", - повідомила вона.

При цьому екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся до ДБР щодо можливої держзради Порошенка під час підготовки та проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання мінських угод".

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Відомості про можливе скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у блозі на "Українській правді" назвав відкриття провадження "дембельським акордом дуету Портнова Труби". На його думку, спроба оголосити Мінські домовленості держзрадою приурочена до Паризького саміту "нормандської четвірки".

"І їм байдуже, що звинувачують вони не стільки П'ятого Президента Порошенка, скільки Президента Зеленського і всю його команду переговорників, для яких Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави-члени якого віддані їхній повній імплементації", - написав Головань.

Адвокат Порошенка нагадав, що Мінські угоди в 2015 році дозволили зупинити агресію Росії та ввести проти неї міжнародні санкції, а Україні дали час і можливість для побудови нової армії.



"Агентам впливу держави-агресора головне – завдати шкоди Україні. І тому поки що очолюване Романом Трубою ДБР готове розслідувати хоч "державну зраду" у мінських домовленостях за заявою Портнова, хоч "державну зраду " у здійсненні контрнаступу і звільненні українських територій за заявою Шуфрича", - підсумував Головань.