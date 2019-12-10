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10.12.19 21:49

На місці пожежі в одеському коледжі продовжують розшукувати чотирьох осіб, - Нацполіція

Доля чотирьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, залишається невідомою.

На місці пожежі в одеському коледжі продовжують розшукувати чотирьох осіб, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Станом на зараз трагедія забрала життя 12 осіб. Місце перебування 4 осіб поки невідоме, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

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