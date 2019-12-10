Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.12.19 21:56

Письменниця українського походження з Польщі Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури

Польська письменниця українського походження Ольга Токарчук отримала в Стокгольмі нобелівську премію з літератури за 2018 рік.

Письменниця українського походження з Польщі Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури

Про це повідомляється на офіційній сторінці нобелівської премії в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо нобелівського лауреата з літератури за 2018 рік Ольгу Токарчук!" - сказано в повідомленні.

У Нобелівському комітеті підкреслили, що Токарчук отримала цю премію "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форми життя".

Читайте також: У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру

Ольга Навої Токарчук (народилася в 1962 році) - польська письменниця, есеїстка, сценаристка, поетеса. Лауреат літературної премії "Ніке", Міжнародної Букерівської премії. Закінчила факультет психології Варшавського університету. Під час навчання допомагала як волонтер психічно хворим людям. Після університету працювала психотерапевтом.

Лауреатами Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки стали письменники з Польщі та Австрії Ольга Токарчук і Петер Гандке.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100