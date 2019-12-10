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10.12.19 22:32

Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців"

Одним із засекречених свідків сторони обвинувачення у справі п’ятьох екс-"беркутівців" був нещодавно загиблий на Донбасі співробітник Центру спеціальних операцій СБУ "А" полковник Дмитро Каплунов.

Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дьячук.

"На жаль, маємо повідомити учасників процесу, що серед свідків обвинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім’ям "Дмитро". У зв’язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані — це Дмитро Каплунов, Герой України. Він став Героєм України посмертно, виконуючи свої службові обов’язки", - сказав суддя.

Також Дьячук повідомив, що на сьогодні у суді був запланований допит колишнього голови СБУ, а в часи Майдану - народного депутата Валентина Наливайченка, однак той повідомив суду, що захворів, проте запевнив, що обов’язково прийде до суду й надасть свідчення.

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Таким чином суд сьогодні не допитував свідків сторони захисту, а розпочав вивчення як доказів відеоматеріалів про події Майдану.

Як відомо, двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Каплунов та Денис Волочай загинули 1 грудня.

Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці дістали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння їм посмертно звань Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".


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