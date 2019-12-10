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10.12.19 22:38

30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр

41 хворому на Чернігівщині поставлено діагноз "вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості".

30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр

Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України повідомляє про спалах вірусного гепатиту А в Чернігівській загальноосвітній школі №7, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10.12.2019 року зареєстровано 41 хворого, серед них 30 дітей і 11 дорослих... Госпіталізовано 39 хворих. Станом на 10.12.2019 року виписано зі стаціонару 31 осіб", - повідомляється на сайті лабораторного центру у вівторок

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Як наголошується в повідомленні, хворим поставлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджено імунологічно.

У лабораторному центрі підкреслили, що ситуація у них на контролі і що протиепідемічні заходи тривають.

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