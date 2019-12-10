Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Більдт прокоментував повідомлення про відкриття Державним бюро розслідувань України кримінального провадження проти Петра Порошенка щодо мінських домовленостей, яке було ініційовано одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портновим. Він зазначив, що президент Зеленський у боротьбі з політичними опонентами йде шляхом Януковича.

"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю за підробленими обвинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те ж саме. Сором", - написав Карл Більдт у Твіттері.

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"Це Українa в гіршому вигляді", - написав Карл Більдт.