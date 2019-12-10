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10.12.19 23:07

Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС

В окупованому Криму постійно порушуються права українців і кримських татар.

Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС

Про це йдеться в Twitter Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами в окупованому Росією Криму. Їхні права постійно порушуються. На даний момент у Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано щонайменше 35 кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС 01

Міністерство присвятило серію твітів Дню прав людини. У першому з них підкреслюється, що Росія продовжує здійснювати політичні репресії проти свого та інших народів. Також у МЗС нагадали про долю незаконно утримуваних українців у РФ й окупованому Донбасі.

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