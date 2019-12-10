Генсек ООН Гутерреш вітає результати переговорів у "нормандському форматі"

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Він ще раз підтверджує, що ООН підтримує провідну роль країн-членів у нормандському форматі, Тристоронній контактній групі під егідою ОБСЄ та спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Украйні в рамках Міських домовленостей", - сказав речник.

Генеральний Секретар ООН закликає всі зацікавлені сторони "подвоїти зусилля щодо розвитку досягнутого прогресу для вирішення конфлікту", наголосив Дюжаррік. За його словами, Гуттереш "ще раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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