Згорів склад 35-ї бригади морської піхоти в Одеській області, збитки - 7 млн ​​грн, - ЗМІ

Пожежа сталася 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська".
Займання сталося о 15:45. Вогонь охопив склад з речовим майном та продовольством. О 18:30 пожежу локалізували та ще через годину загасили.
За попередніми оцінками, держава зазнала збитків у розмірі 7 млн грн.
Імовірна причина пожежі - коротке замикання.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 425 КК України - "несумлінне ставлення до військової служби". Розслідуванням займається ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.