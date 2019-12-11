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11.12.19 07:46

Згорів склад 35-ї бригади морської піхоти в Одеській області, збитки - 7 млн ​​грн, - ЗМІ

У розташуванні 35-ї бригади морської піхоти в Одеській області згорів склад з майном. Полум'я гасили майже 4 години. Завдані збитки оцінюються в 7 млн ​​грн.

Згорів склад 35-ї бригади морської піхоти в Одеській області, збитки - 7 млн ​​грн, - ЗМІ

Пожежа сталася 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська".

Займання сталося о 15:45. Вогонь охопив склад з речовим майном та продовольством. О 18:30 пожежу локалізували та ще через годину загасили.

За попередніми оцінками, держава зазнала збитків у розмірі 7 млн ​​грн.

Імовірна причина пожежі - коротке замикання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 425 КК України - "несумлінне ставлення до військової служби". Розслідуванням займається ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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