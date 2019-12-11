Ворог застосував біля Луганського і Лебединського 82-мм міномети. За добу - 11 обстрілів, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

- неподалік Майорська - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Кіндрашівської-Нової - зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів;

- біля Шумів - з РПГ і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і станкових протитанкових гранатометів;

- поблизу Катеринівки і Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає

"Учора, 10 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не було.