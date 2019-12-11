Глава ОБСЄ Лайчак привітав узгоджені кроки на "нормандському саміті"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

За словами Лайчака, узгоджені кроки, якщо вони будуть реалізовані, стануть важливим внеском у врегулювання конфлікту на сході України та встановленні миру для людей, які страждають протягом багатьох років.

"Я дуже радий, що подальші кроки передбачають заходи, зокрема прихильність до припинення вогню, розмінування, полегшення обміну полоненими, створення нових зон розмежування уздовж лінії зіткнення і відкриття нових точок входу і виходу - конкретні заходи, які просувалися головою словацької ОБСЄ від самого початку цього року", - сказав він.

Зазначається, що чинний голова ОБСЄ також підтримав рішення лідерів нормандської четвірки знову зустрітися через чотири місяці для подальшого обговорення політичних питань і питань безпеки, у тому числі організацію місцевих виборів.

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Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі відбувся перший із 2016 року саміт у нормандському форматі.

Учасники зустрічі підтримали припинення вогню, обмін у форматі "всіх на всіх" до 31 грудня, допуск Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, розведення військ на трьох ділянках, розширення мандата СММ ОБСЄ та продовження розмінування.

Наступна зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії запланована на березень 2020 року. За цей час політичні радники лідерів нормандської четвірки мають узгодити кроки з імплементації політичних заходів: ухвалення закону про особливий порядок самоврядування ОРДЛО на постійній основі, інкорпорації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та підготовки місцевих виборів.