Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Що стосується військового бюджету США, то Конгрес, на мою думку, зараз буквально охоплює бажанням зробити все, щоб зруйнувати наші відносини... Але ми звикли до таких нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", - заявив глава МЗС Росії.

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Напередодні у вівторок у Конгресі США погодили військовий бюджет на 2020 фінансовий рік (почався 1 жовтня) в розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає санкції щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" для гарантування енергетичної безпеки Європи.