"РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть РосЗМІ.
Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту до Вашингтона 10 грудня де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.
"РФ розраховує, що Зеленський буде слідувати передвиборчим обіцянкам і зупинить війну на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною.
Зі свого боку держсекретар США Майк Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту нагадав Лаврову, що Крим належить Україні.