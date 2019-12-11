Євросоюз і Україна обговорили санкційну політику щодо окупованого РФ Криму

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в повідомленні Європейської служби зовнішніх дій.

ЄС та Україна надали оновлені довідки про свою відповідну політику щодо Криму та Севастополя, зокрема обмежувальні заходи.

Сторони також обговорили безпеку та ситуацію з правами людини на півострові. Крім того, учасники звернули увагу на співробітництво на міжнародних форумах та питання міжнародного права.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він залишається прихильним повністю реалізовувати свою політику невизнання", - йдеться у повідомленні.

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Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх дій та Європейської комісії та представників українського уряду.

Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США погодили військовий бюджет на 2020 фінансовий рік (почався 1 жовтня) у розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає санкції щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" для гарантування енергетичної безпеки Європи.