За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз яскраво видно, що патріарх Філарет втратив, скажімо по-світському, ту команду, яку він мав, яку він створив. Потужну команду. Чому? Тому що керівник самостійно не завжди володіє всією ситуацією.

Часто патріарх Філарет, наприклад, приймав певні рішення, і ми, ті, хто оточували його, приходили, переконували, доводили, що він не правий. І він приймав цю думку. З часом. Його важко було переконати одразу в чомусь. У нього є така в характері впертість. Але, можливо, ця впертість і довела його до того, що він так примножив Українську православну церкву Київського патріархату. Тобто патріарх Філарет наполегливий, відданий, якщо він в чомусь переконаний, то він буде йти до кінця. Він молитовник, він постійно звершує богослужіння, скромний в побуті. Але, на жаль, як зараз всі констатують, що будучи скромним у побуті, він не скромний у тому, що стосується владних амбіцій. І це зараз яскраво видно. Але патріарх, можливо, вже розуміє всередині, що вороття не буде, що він залишився практично сам. Але от така риса характеру, його впертість, не дозволяє йому переглянути свої погляди і змиритися з більшістю, з абсолютною більшістю", - розповів Епіфаній.

"Я б сказав, що 98 чи 99 відсотків архієреїв ПЦУ залишилися одностайними щодо його "відходу", всі хочуть зберегти єдність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дякую, що не викинули на вулицю", - Філарет відповів на створення в ПЦУ місії для забезпечення положення почесного патріарха

Весь православний світ споглядав, чи нам це вдасться. І ми зберегли єдність, розколу як такого не відбулося. До цього часу почесний патріарх Філарет є в складі Православної церкви України, його місце на Синоді – кожен може пересвідчитись – і до цього часу очікує на його повернення.

Тобто він зараз самоізолювався в складі Православної церкви України", - резюмував Епіфаній.

"І в зв'язку з повною ліквідацією Київської патріархії було прийняте одностайне рішення Священним синодом, що у зв'язку з тими заслугами, які почесний патріарх Філарет має перед Українською православною церквою, ми пожиттєво залишаємо йому резиденцію на Пушкінській, 36.

Собор Володимирський також пожиттєво залишається за ним, де він має можливість звершувати богослужіння, а також утримання, ті надходження, які від Володимирського собору на рівні пожертв і т.д.

Але для подальшого існування потрібно мати юридичну особу. І тому ми пропонуємо створити патріаршу місію. Але це відбудеться тільки з його згоди.

Ми йдемо на уступки, ми шануємо його, ми проявляємо до нього християнську любов. Почесний патріарх часто декларує, що його хочуть "викинути на вулицю". Це не відповідає дійсності і це – неправда. Ніколи ні в кого навіть не було подібної думки. Але на жаль, те оточення, яке зараз біля нього, сіє ворожнечу, сіє ненависть", - констатував Епіфаній.

Також читайте: Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом

"На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене. Він, можливо, цього не розуміє навіть.

Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один із них на Софійській площі – зібрали один і той самий мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета. Тут реально видно, що є зовнішнє втручання у ці справи", - резюмував Епіфаній.