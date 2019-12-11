Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадського руху "Сила права".

Компанія "Українська бронетехніка" з’явилась уже за часів війни. Спочатку вона почала розробляти і виробляти колісні броньовані машини, а сьогодні ми пропонуємо різні зразки озброєння та військової техніки.

За словами Сенченка, у компанії є "цікава і амбітна пропозиція".

"З огляду на те, що у держави бракує коштів, наша компанія готова під державні гарантії повністю забезпечити одну легку бригаду Десантно-штурмових військ транспортними і бойовими машинами та мінометами, тобто поставити т.зв. бригадний комплект. Небагато виробників української зброї готові працювати в такому режимі – не за гроші, а під державні гарантії", - розповів Сенченко.

Він наголошує, що це дуже амбітне завдання, тому що в нас "кілька десятків бригад у ЗСУ, а рівень забезпеченості сучасною броньованою технікою і озброєнням доволі низький".

"Так, багато є ще радянського, але час є час. І тому, якщо ми за рік-півтора, максимум два, повністю забезпечимо одну бригаду, це буде дуже гарний приклад. Хай таким чином попрацюють й інші виробники. Це буде справжнє змагання", - заявив Сенченко.

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