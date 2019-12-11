Військова прийомка не має встановлювати рівень зарплати фахівців в оборонній сфері, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права".

За його словами, існуючу систему інакше, як круговою безвідповідальністю назвати неможливо.

"На мій погляд, проєктами нових зразків озброєння повинні займатися спеціальні менеджери Міноборони. Оскільки нинішня безвідповідальність знову затягує все в трясовину", - підкреслив Сенченко.

Інша проблема – контроль ціноутворення замість справжніх конкурентних процедур.

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"У нас військова прийомка, яка повинна бути зосереджена, насамперед, на питаннях якості і надійності зброї та військової техніки, в реальності на 90% займається економічними питаннями. Тобто розрахунком вартості, кожною операцією. Доходить до того, що прийомка встановлює обмеження щодо рівня зарплатні для програміста, який працює над системою керування ракетою", - розповів він.

Сенченко зазначає, якщо порахувати, скільки витрачається коштів держави і виробників на збірку і перевірку так званих розрахунково-калькуляційних матеріалів, то виявиться, що зміна цієї системи може призвести до істотного зниження витрат держави і витрат виробника.

"Потрібно позбавлятися абсурдної системи, яка диктує, скільки конструктор повинен отримувати грошей. Це має визначати ринок, а не нормативи військової прийомки. Ну не може такого бути!", - підкреслив він.

Повністю інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.